В Крыму грузовик протаранил автобус с туристами из Эстонии

Грузовой автомобиль врезался в микроавтобус с 14 туристами из Эстонии сегодня на мокрой дороге в Крыму, травмы получил один пассажир.

Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления ГАИ, авария произошла на третьем километре дороги Красноперекопск - Симферополь.

Грузовик Iveco неправильно выбрал скорость на закруглении дороги при подъеме на мост, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Туристы ехали из поселка Николаевка в город Ковель.

У 52-летнего эстонца - перелом большой берцовой кости.

Пассажиры находятся в гостинице в Крыму.

Проводится следствие.