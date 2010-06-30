В Крыму грузовик протаранил автобус с туристами из Эстонии
18:45, 30 июня 2010Общество
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На дороге Красноперекопск - Симферополь
Грузовой автомобиль врезался в микроавтобус с 14 туристами из Эстонии сегодня на мокрой дороге в Крыму, травмы получил один пассажир.
Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления ГАИ, авария произошла на третьем километре дороги Красноперекопск - Симферополь.
Грузовик Iveco неправильно выбрал скорость на закруглении дороги при подъеме на мост, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.
Туристы ехали из поселка Николаевка в город Ковель.
У 52-летнего эстонца - перелом большой берцовой кости.
Пассажиры находятся в гостинице в Крыму.
Проводится следствие.
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