СБУ задержала хакера, устроившего утечку информации

Сотрудники СБУ в Сумской области задержали гражданина Украины, который осуществил несанкционированное вмешательство в работу одного из ведущих в регионе информационных порталов, что привело к утечке информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Сумской области, житель Сум в апреле этого года незаконно проник в сервер информационного портала, который создан и функционирует при поддержке органов местной власти, и получил полный доступ ко всем файлам сайта, в том числе конфиденциальным. Впоследствии он скопировал на жесткий диск своего компьютера полную резервную копию сайта, совершив таким образом действия, которые привели к утечке информации.

В отношении задержанного УСБУ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).