СБУ поймала на взятках четырех подчиненных Черновецкого

Работники УСБУ Киева в течение последних двух недель при получении взяток на общую сумму более 210 тысяч гривень задержали четырех должностных лиц Киевгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ г. Киева. в первом случае – задержан чиновник Главного управления по контролю над благоустройством г. Киева. За не составление протокола и не направление его на административную комиссию КГГА, которая принимает решение о принудительном сносе малых архитектурных форм столицы, взяточник требовал от частного предпринимателя 50 тысяч гривень. 46-летний служащий был задержан в служебном кабинете, откуда он по телефону руководил действиями посредника, которого также оперативники СБУ задержали в отделении одного из киевских банков. Последний пытался обменять полученную от предпринимателя взятку в долларах США на украинские гривни.

Результат следующей спецоперации – разоблачение схемы взимания взяток, которую ввели начальник и заместитель ГУ по контролю над благоустройством. От владельцев МАФов должностные лица требовали деньги в обмен на составленные протоколы о нарушении правил благоустройства столицы. Задержали злоумышленников во время передачи им 45 тысяч гривень взятки.

В третьем случае служащего Главного управления по вопросам внутренней политики КГГА оперативники СБУ задержали в Печерском районе столицы. Используя служебное положение, 27-летний главный специалист требовал и получил 115 тысяч гривень от представителя коммерческой структуры за подготовку и согласование разрешительной документации на проведение в Киеве музыкального фестиваля.

По фактам получения взяток в большом размере служебными лицами, занимающими ответственное положение, прокуратурой Киева возбуждено три уголовных дела по ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.