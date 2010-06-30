Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,92 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 29 июня, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,56 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 9,72 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,45-9,64 грн./евро, по продаже – в пределах 9,66-9,78 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 29 июня понизился на 0,9% и сегодня составляет 0,2440 грн./рубль, продажи – на 0,6% - до 0,2535 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2500 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2400-0,2580 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,89 грн./долл., продажи – 7,92 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,2% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,58 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 9,70 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,45-9,64 грн./евро, по продаже – в пределах 9,67-9,76 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы сегодня понизился на 0,6% по сравнению с 29 июня – до 0,2442 грн./рубль, продажи – на 0,7% - до 0,2537 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2500 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2400-0,2600 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,93 грн., евро – 9,45/9,70 грн., рубль – 0,2200/0,2400 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,92 грн., евро – 9,45/9,85 грн., рубль – 0,2440/0,2580 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 9,45/9,75 грн., рубль – 0,2470/0,2550 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 30 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,907, к евро – 9,644959, к российскому рублю – 0,25347.