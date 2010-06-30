Эксперт: деньги от России не заменят деньги МВФ

Возобновление сотрудничества с МВФ должно остаться ключевым приоритетом для правительства – эксперт

Киев. 29 июня. УНИАН. Возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) должно остаться ключевым приоритетом для правительства.

Как сообщили УНИАН в ИК Dragon Capital, такое мнение высказал экономист компании Елена БЕЛАН.

По ее словам, кредитная поддержка со стороны России лишь временно решит проблему финансирования дефицита бюджета Украины, при этом возобновление сотрудничества с МВФ будет способствовать оздоровлению государственных финансов и упростит доступ к другим источникам внешнего финансирования. «Одобрение кредитной программы Фондом позволит Украине активизировать переговоры со Всемирным Банком и Европейской комиссией, которые готовы предоставить Украине недорогое и долгосрочное финансирования, и создаст более благоприятные условия для выхода на рынок еврооблигаций», - считает Е.БЕЛАН.

Она отметила, что до сих пор руководство Украины стремилось избегать непопулярных мер для снижения дефицита бюджета, и ситуация с государственными финансами остается напряженной. Несмотря на постепенное восстановление экономики Украины, повышение налоговых поступлений значительно уступает плановым показателям, в то время как расходы растут быстрыми темпами из-за увеличения социальных платежей. Так, по данным Dragon Capital, в январе-мае доходы государственного бюджета выросли на 5,9% к соответствующему периоду предыдущего года (г/г), в основном, за счет накопления задолженности по возмещению НДС, при запланированном росте на весь год на 28% г/г (с учетом корректировки показателей 2009 года в соответствии с международными стандартами).

«Последние бюджетные данные показывают, что правительственные планы по увеличению бюджетных поступлений на этот год могут оказаться слишком амбициозными. По нашим оценкам, без принятия дополнительных мер, направленных на сокращение дефицита бюджета, его показатель по результатам года составит 6,5% ВВП в 2010 г., по сравнению с правительственным прогнозом 5,3% и прошлогодним показателем 5,8% ВВП (с учетом дефицита Пенсионного фонда, но не включая дефицит «Нафтогаза Украины»)», - считает Е.БЕЛАН.