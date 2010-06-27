В колонию для несовершеннолетних из Италии передали святые мощи

В Тернопольской области в храм на территории колонии передали мощи Антония Падуанского из Италии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Зборовской епархии Украинской греко-католической церкви, сначала мощи святого провинциальной управой Чина Братьев Меньших (Падуя, Италия) были переданы в храм Пресвятой Троицы города Бережаны. А после 9-дневных богослужений в честь святого мощи Антония Падуанского передали в церковь Пратулинских мучеников (бывший монастырь бернардинцев), которая расположена на территории Бережанской воспитательной колонии для несовершеннолетних.

Участие в церемонии приняли декан Бережанский отец Иван ХРЕПТАК, капеллан колонии о. Михаил БУГАЙ и духовенство. «Святой Антоний - покровитель затерянных душ, поэтому пребывание мощей в тюремной церкви очень символично и важно. Будем все вместе молить святого Антония, чтобы несовершеннолетние лица, совершившие преступление, нашли то, что им нужно для спасения души”, – отметил М.БУГАЙ.

В пресс-службе епархии заметили, что жители Бережан имели большую набожность к св. Антонию Падуанскому, о чем свидетельствуют несколько скульптур в честь этого святого на старых бережанских улицах, а также чудотворный образ, который хранился в монастыре Бернардинцев. Чудотворную силу этого образа подтверждает множество драгоценных украшений вокруг этого образа от людей в знак благодарности за полученную благодать.