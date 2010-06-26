Министр: даже врачи смешивают все в кучу - и лекарства, и биодобавки

Министерство здравоохранения инициирует лицензирование биологически-активных добавок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на прямой телефонной линии в Киеве сообщил министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК.

По его словам, БАДы - это “абсолютно не лекарства”.

“Рекламируются лекарства и не лекарства – биологически активные добавки. Они не лицензируются соответствующим образом, потому рекламируются на всех экранах как лекарства. А это не лекарства. У нас даже выступают врачи и смешивают всё в одну кучу - и лекарства, и биологически активные добавки”, - отметил министр.

З.МЫТНИК заверил, что уже есть наработки для того, чтобы биологически-активные добавки регистрировались как медикаменты.

“Тогда мы будем нести за них ответственность и за рекламу их. Это одна из тех задач, которую мы перед собой поставили”, - подчеркнул министр.