Газпром не планирует выходить из капитала RosUkrEnergo

"Газпром" не планирует продавать свою долю в швейцарском газовом трейдере RosUkrEnergo AG, составляющую сейчас 50%.

Об этом сообщил сегодня журналистам глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА «Новости».

"Пока нет", - сказал А.МИЛЛЕР.

Він также отметил, что пока "Нафтогаз Украины" не обращался с просьбой продать ему 11 млрд. кубометров газа для исполнения решения Стокгольмского суда. По его словам, накануне он встречался с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО, где задавал этот вопрос, но затем соответствующего обращения от украинской стороны так и не поступило.

Отвечая на вопрос о том, заключал ли "Газпром" сделку по продаже и покупке 11 млрд. кубометров газа, которые RosUkrEnergo требует с "Нафтогаза", А.МИЛЛЕР сказал, что заключение сделок является "взаимовыгодным решением".

Как сообщалось, совладельцами RosUkrEnergo являются украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ и российский "Газпром".

Стокгольмский арбитраж 8 июня 2010 года вынес решение по длительному спору между RosUkrEnergo и НАК "Нафтогаз Украины", обязав украинскую компанию вернуть швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 млрд. кубометров газа, и передать в качестве неустойки еще 1,1 млрд. кубометров.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения ущерба государству. Глава Минтопэнерго заявил, что Украина не будет возвращать газ, потому что его просто нет.

Соглашение о покупке "Нафтогазом" 11 млрд. кубов газа, которые находились в украинских хранилищах, было частью пакета документов, подписанных по окончании газового конфликта между Киевом и Москвой в конце 2008 - начале 2009 года, когда из-за разногласий сторон почти три недели Европа не получала российский газ, идущий транзитом через Украину.