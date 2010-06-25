У Хорошковского сезон охоты на подполковников милиции?

Сотрудники СБУ задержали двух должностных лиц Одесской милиции во время получения 355 тыс. грн. взятки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным пресс-центра, задержанные - первый заместитель начальника - начальник уголовной милиции Киевского райотдела Одесского горотдела ГУ МВД Украины в Одесской области и начальник следственного отдела Одесского городского главка милиции.

Оба являются подполковниками милиции. Указанную сумму они требовали за решение вопроса о закрытии уголовного дела.

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности при получении 35 тыс. дол. взятки задержали подполковника милиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отметили в пресс-центре, эти средства работник МВД требовал и получил через посредника от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности.