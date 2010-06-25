КГГА договорилась с Лаврой насчет канатной дороги

Стоимость строительства канатной дороги в Киеве составит около 12 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь ДОБРУЦКИЙ.

По его словам, на сегодняшний день власти достигла согласия с представителями Киево-Печерской Лавры, разработано соглашение, и сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по строительству канатной дороги.

Как отметил И.ДОБРУЦКИЙ, строительство будут вести две украинские компании, работающие на энергорынке.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года И.ДОБРУЦКИЙ сообщил, что 24 декабря 2009 г. издано распоряжение о поиске инвестора по обустройству канатной дороги.

По его словам, это будет канатная дорогая с тремя остановками «Владимирская горка», «Метро «Днепр» и «Печерский ландшафтный парк». Позже канатную дорогу планируется продолжить до Гидропарка, а также до Ботанического сада имени Гришко.1

Лучшим стал проект, разработанный австрийской фирмой. В соответствии с избранным проектом, планируется установить 19 опор канатной дороги, которые почти не видны с правобережья, и запустить 60 вагончиков.

Вместе с тем он подчеркнул, что перед началом реализации проекта канатной дороги должны состояться общественные слушания, и инвестор должен пройти градостроительный совет и получить соответствующие согласования.

По словам И.ДОБРУЦКОГО, срок производства и установления канатной дороги – максимально 15 месяцев.