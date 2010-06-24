СМИ подсчитали потери украинской экономики от ЧМ-2010

Потери украинской экономики от просмотра работниками в рабочее время матчей чемпионата мира по футболу будут составлять 1 млрд. грн.

Как пишет еженедельник «Комментарии:», только открытие чемпионата мира по футболу «вытащило» из украинской экономики более 400 млн. грн., суммарные же потери могут превысить 1 млрд. грн.

Издание объясняет, что для расчета этого показателя аналитики брали такие параметры: аудитория телетрансляций национального первенства по футболу – 2-5 млн. чел. (нет точных данных о том, сколько украинцев смотрят или слушают трансляции с чемпионата мира по футболу, который проходит сейчас в Южно-Африканской Республике) и размер вклада среднестатистического украинца в ВВП.

Следовательно, при прогнозируемом украинском ВВП 1062 млн. грн. и количестве работающего населения 14 млн. чел., среднестатистический украинец зарабатывает для экономики страны 36 грн. в час. Если пять рабочих дней подряд 2 млн. чел. вместо работы час будут тратить на просмотр футбольных матчей, то экономика может потерять за этот период 432 млн. грн. Если же будут смотреть 5 млн. чел. — 1 млрд. грн.

Кроме того, как отмечают «Комментарии:», около 15% украинских работников должны работать во время второго (17.00) и/или третьего (21.30) матча. Это сотрудники с рабочим днем до 18.00, посменные работники, работники сферы торговли и услуг. Тогда потери экономики (уже за 15 рабочих дней чемпионата, после группового турнира дневных матчей не будет) могут составлять 595-1405 млн. грн.

В то же время «Комментарии:» отмечают, что пока самым дорогим для украинской экономики оказалось 11 июня — день открытия чемпионата. Двухчасовую трансляцию в ту пятницу посмотрело около 6 млн. работающих человек, что равняется 430 млн. грн. незаработанного ВВП. То есть суммарные потери экономики потенциально будут составлять от 1 до 1,8 млрд. грн. (или 1,5% среднемесячного ВВП), и это без учета тех фактов, что часто после футбольных матчей сотрудники приходят на работу в состоянии похмелья или недосыпа, а следовательно, работают мало и неохотно, пишут «Комментарии:».