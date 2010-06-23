Перезахоронены 25 советских воинов, найденные на местах боев

22 июня в Глухове Сумской области состоялось перезахоронение останков 25 воинов Советской Армии, погибших при обороне города во время Великой Отечественной войны.

Церемония прошла при участии вице-премьер-министра Украины Владимира СИВКОВИЧА, руководства области и местных жителей, сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Перезахоронили останки воинов в урочище Борок на военном мемориальном кладбище.

Останки 25 бойцов были найдены членами Глуховского поискового отряда «Обелиск» в районе сел Калюжное и Семеновка, где в годы Великой Отечественной войны проходила линия обороны.

В своем выступлении во время траурного митинга В.СИВКОВИЧ отметил, что не помнит за последние 10 лет более масштабной поисковой работы, чем та, которая выполнена отрядом «Обелиск», и отметил необходимость и в дальнейшем ее продолжать.

Глава Сумской облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ подчеркнул, что «областная власть и в дальнейшем будет поддерживать такую работу, будет вовлекать в нее молодежь. Наше отношение к памяти о войне и освободителях – забота о ветеранах, об обелисках и братских могилах – это показатель нашей человечности и уверенности в завтрашнем дне».

Архиепископ Конотопский и Глуховский ЛУКА отслужил панихиду по всем погибшим воинам.

На могилу перезахороненных солдат были возложены венки от Президента Украины, Кабинета министров, Верховной Рады, руководства области и города.