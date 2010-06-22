Компания "Данон" создает на юге Украины молочные товарищества

Молочная компания «Данон» планирует инвестировать до 1 млн. евро в создание на юге Украины «молочных товариществ».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, переданном агентству УНИАН.

Сообщается, что о запуске инновационного проекта в поддержку мелких сельхозпроизводителей объявили компания «Данон» и международная благотворительная фундация «Хайфер Проджект Интернешнл».

В частности, согласно идее проекта, несколько тысяч украинских крестьян на юге страны (5 регионов) должны объединиться в новые для Украины общественные организации – так называемые «молочные товарищества». В каждом – не менее 50 семей, которые займутся производством, заготовкой и доставкой молока по самым современным технологиям и европейским стандартам качества. Уже до конца текущей недели в Херсоне будут презентованы бизнес-планы первых 10 товариществ.

Кроме финансовых инвестиций в 1 млн. евро, проект ценен своей социальной составляющей. «Каждый член товарищества, на каком бы участке не трудился, получает новые для себя навыки, а также стабильный заработок. Все без исключения заинтересованы друг в друге, в оказании взаимных услуг. Каждый кооператив получает материальную поддержку – от ветпрепаратов и семян для окультуривания пастбищ, до крупных танкеров-охладителей молока, датчиков проверки качества, доильных аппаратов и другое», - говорится в сообщении.