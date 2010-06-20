Политика экономии в Европе может навредить российской экономике

Политика экономии в Европе может серьезно навредить российской экономике. К такому выводу пришли специалисты Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО), сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Практика сокращения бюджетных расходов и удешевления рабочей силы ведет к сужению рынков. ЕС стремится сделать производство и услуги дешевле, чтобы поддержать экспорт и туризм. Однако падение уровня жизни в Европе создает условия для сокращения ввоза товаров, включая энергоресурсы из России, считают эксперты центра.

Сторонники курса радикальной экономии утверждают, что граждане Европы (особенно Западной) привыкли к слишком легкой жизни. Указывается, что теперь они должны учиться жить на уровне состояния экономики. За этими утверждениями скрывается стремление правительств поднять рентабельность корпоративного экспорта и помочь банкам за счет населения.

Меры экономии начинают проводиться в Испании, Германии, а также государствах Восточной Европы - Венгрии, Румынии и других странах. Считается, что без жесткой бюджетной экономии не обойтись Британии, Португалии, Италии и Франции.

Непопулярные меры помогут странам ЕС поддержать свой экспорт, но нанесут мощный удар по ввозу товаров из-за границы. Немаловажным считается вытеснение импортных товаров местной продукцией по антикризисному опыту США. Общеевропейская мания экономии ухудшает перспективы иностранных поставщиков нефти, металлов и иного сырья, подчеркнули в центре.

Особенно заметно могут упасть поставки в Европу российского газа, в 2009 г. его добыча уже вынуждена была сократиться на 12,1%.