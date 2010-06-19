Россия хочет от Украины скидку на транзит нефти

Министерство энергетики РФ призывает Украину снизить ставку на транзит российской нефти через территорию страны в пределах 30%.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума заместитель главы министерства Сергей КУДРЯШОВ.

По его словам, Россия считает необходимым сокращение ставок, которые были значительно повышены в конце прошлого года, что привело к сокращению транспортировки нефти на данном маршруте как российскими, так и казахстанскими компаниями.

"Понизить (ставку транзита) надо в пределах до 30%", - сказал С.КУДРЯШОВ.

Также, по его словам, необходимо не только снизить тариф, но и поменять маршрут транспортировки нефти таким образом, чтобы он шел не через Броды, а через Кременчук.

При этом С.КУДРЯШОВ добавил, что в обсуждении тарифов с Украиной нет политизации.