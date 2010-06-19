Скандальный вице-мэр Одессы освобожден под подписку о невыезде

Следователь Одесского областного управления милиции, расследующий уголовное дело в отношении вице-мэра Одессы Вахтанга УБИРИИ, вчера вечером постановил избрать меру пресечения для чиновника в виде подписки о невыезде.

Об этом сообщил УНИАН адвокат чиновника Сергей МАКОВЕЦКИЙ.

По его словам, «врачи больницы не позволили бойцам «Беркута», прибывшим вместе со следователем, доставить пациента В.УБИРИЮ в Приморский райсуд Одессы, который должен был определить меру пресечения чиновнику на период досудебного следствия по факту стрельбы на полигоне твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры».

«Прибывшим сотрудникам милиции врачи заявили, что состояние пациента В.УБИРИИ крайне тяжелое – он на грани инсульта. Бригады «скорой помощи» отказались транспортировать чиновника из больницы. После этого следователь на месте постановил: избрать в отношении чиновника меру пресечения в виде подписки о невыезде», - добавил адвокат.

В свою очередь одесский правозащитник Валерий КОЧЕТОВ заявил в интервью УНИАН, что «милиция почему-то не проводит следственных действий в отношении вооруженных автоматами бойцов спецподразделения «Титан», а также охранной фирмы ООО «Союз», которые пытались силой захватить территорию коммунального предприятия «Одескоммунтранс».

Между тем, подчеркнул руководитель Одесской правозащитной академии В.КОЧЕТОВ, «именно вследствие творимого рейдерами беззакония на территории коммунального предприятия произошел конфликт, именно эту группу людей пытался остановить выстрелом в воздух вице-мэр Одессы В.УБИРИЯ, выполняя свои должностные обязанности».

Как сообщалось, 11 июня в Одессе заявили о рейдерском захвате мусорного полигона бытовых отходов «Дальницкие карьеры». Прибывший туда В.УБИРИЯ во время спора достал пистолет и выстрелил в воздух. 12 июня милиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы на мусорной полигоне, а 15 июня вице-мэра, который был госпитализирован с инфарктом, взяли под стражу.

Сам вице-мэр объясняет, что стремился «образумить угрожавших ему рейдеров и привлечь внимание милиции» и потому выстрелил в воздух из пистолета, на который есть все необходимые документы.

17 июня В.УБИРИЯ был отстранен от работы на время расследования.