На слушаниях в Харькове охранники Кернеса сцепились с гражданами

В Харькове начались общегородские слушания на тему «Защита зеленых насаждений и лесопарка города Харькова».

Как передает корреспондент УНИАН, слушание открыл секретарь Харьковского городского совета, и.о. харьковского городского председателя Геннадий КЕРНЕС.

Он сообщил, что для участия в слушаниях зарегистрировались 2 тыс. граждан, а также депутата Харьковского городского совета, депутаты районных в Харькове советов, активисты экологических общественных организаций и представители Департаментов и Главных управлений Харьковского городского совета.

Также Г.КЕРНЕС отметил, что решения общегородских слушаний имеют лишь рекомендательный характер. При этом он заявил, что широкий общественный резонанс относительно проблемы вырубки зеленых насаждений в Харькове “спланирован и спровоцирован определенными политическими силами”.

В проекте предложений общегородских слушаний, который был роздан журналистам, в частности, акцентируется на необходимости продолжить работу по установления границ зеленых и рекреационных зон города Харькова, произвести поэтапную инвентаризацию городских зеленых насаждений в соответствии с требованиями законодательства Украины, разработать программу замены аварийных, сухих, пораженных омелой и старых деревьев в Харькове, создать рабочую группу по взаимодействию исполнительных органов городского совета и общественности по вопросам защиты окружающей среды.

Сейчас продолжается заслушивание докладов участников слушаний. Здание Киевского районного совета в Харькове, где проходят слушания, пикетируют около 1 тыс. активистов, держа национальные флаги и плакать с надписями: «Общественные слушания – путь народовластия», «Харьковчане – хозяева города», «Ударим референдумом по бандитской власти» и т. п.

Во время слушаний произошли несколько конфликтов между охранниками Г.КЕРНЕСА и гражданами, которые пытались войти в зал заседаний.

Справка УНИАН. 19 мая исполнительный комитет Харьковского городского совета принял решение «Об удалении зеленых насаждений между улицей Новгородской и Сумской в районе улицы Белая акация», которым разрешил вырубать на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького 503 дерева.

20 мая на защиту самого старого парка города вышли активисты с требованием прекратить вырубку столетних деревьев без согласования с Государственной экологической инспекцией Министерства охраны окружающей природной среды Украины и без резолюции общественных слушаний.

На протяжении двух недель на территории парка проходили столкновения между защитниками деревьев и так званой муниципальной охраной. Были установлены палатки, в которых круглосуточно дежурили активисты, на деревьях сидели альпинисты, чтобы помешать вырубке деревьев. Вследствие столкновений несколько активистов были госпитализированы.

3 июня Г.КЕРНЕС назначил на 19 июня проведение общественных слушаний по защите зеленых зон в Харькове.