Суд в Киеве вернул парламенту земельный участок на Подоле

Хозяйственный суд Киева удовлетворил исковые требования прокуратуры столицы и признал недействительным договор купли-продажи земельного участка площадью свыше 1 га на ул. Глыбочицкой, 73-77, в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Этот участок по решению Киевского городского совета еще в 2007 году был продан коммерческой структуре.

Как отметили в прокуратуре Киева, спорный земельный участок с 1986 года находился в пользовании Верховной Рады Украины, в интересах которой прокуратурой и был предъявлен иск.