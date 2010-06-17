Самолет Симферополь-Стамбул остановили на взлете: людей вывели

Сотрудники правоохранительных органов проверяют достоверность анонимной информации о взрывном устройстве в самолете, который должен был вылететь сегодня из аэропорта «Симферополь» в Стамбул.

«Самолет, который выполнял рейс «Симферополь-Стамбул», был остановлен диспетчерами во время взлета - поступил телефонный звонок, о, возможно, нахождении на борту взрывного устройства», - сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах Крыма.

По словам собеседника агентства, 103 пассажира и 7 членов экипажа находятся сейчас в терминале вылета. Представители правоохранительных органов беседуют с каждым из них.

«Самолет - в самом дальнем углу аэродрома, его сейчас проверяют», - сказал он.

Ориентировочно специалисты СБУ и МЧС будут работать на территории аэропорта "Симферополь" до 17.00. «Возможно, в 17.00 будет разрешение на вылет», - сказал собеседник агентства.

Сотрудница приемной аэропорта отказалась давать УНИАН комментарии.