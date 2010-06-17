Можно ли показывать кино на языках нацменьшинств?

Верховная Рада Крыма просит Конституционный Суд Украины разъяснить, предусматривает ли закон о кинематографии показ в кинотеатрах фильмов не только на государственном украинском языке, но и на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, который большинство жителей автономии используют для общения.

Как передает корреспондент УНИАН, за утверждение обращения в КС проголосовали 87 из 94 депутатов, присутствовавших в зале заседаний крымского парламента в среду.

Согласно закону "О кинематографии", иностранные фильмы перед распространением в Украине в обязательном порядке должны быть дублированы или озвучены либо субтитрованы на государственном языке, они также могут быть дублированы или озвучены либо субтитрованы на языках национальных меньшинств.

В решении КС 2007 года по делу о конституционном представлении 60 народных депутатов об официальном толковании положений закона отмечено, что "иностранные фильмы перед распространением в Украине в обязательном порядке должны быть дублированы или озвучены либо субтитрованы на государственном языке".

При этом Конституционный Суд не растолковал положение закона о том, что фильмы "также могут быть дублированы или озвучены либо субтитрованы на языках национальных меньшинств".

"Существует практическая необходимость в выяснении и официальной интерпретации положений части второй статьи 14 Закона Украины "О кинематографии" в аспекте того, что иностранные фильмы перед распространением в Украине также могут быть дублированы или озвучены либо субтитрованы на языках национальных меньшинств", - говорится в представлении.

Депутаты напоминают, что по Конституции Крыма в автономии наряду с государственным украинским языком обеспечивается функционирование, развитие, использование и защита русского, крымскотатарского и языков других национальностей.