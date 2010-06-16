В Киеве совершено разбойное нападение на отделение «Ощадбанка»
14:04, 16 июня 2010Общество
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Разбили стекло и украли деньги
Сегодня днем в Шевченковском районе Киева совершено разбойное нападение на отделение «Ощадбанка».
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины, в Киеве в 11.30 по линии «102» поступило сообщение о совершении этого преступления.
Согласно предварительным данным, трое неизвестных мужчин разбили стекло кассы и украли из нее деньги.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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