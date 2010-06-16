В Киеве совершено разбойное нападение на отделение «Ощадбанка»

Сегодня днем в Шевченковском районе Киева совершено разбойное нападение на отделение «Ощадбанка».

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины, в Киеве в 11.30 по линии «102» поступило сообщение о совершении этого преступления.

Согласно предварительным данным, трое неизвестных мужчин разбили стекло кассы и украли из нее деньги.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.