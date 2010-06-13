В результате взрыва в Кривом Роге образовался провал площадью 16 га

На шахте им. Орджоникидзе в Кривом Роге в результате взрыва образовался провал площадью около 16 гектаров, глубиной 10 - 80 м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Обвал почвы на территории промышленной площадки произошел во время выполнения плановых подрывных работ на шахте сегодня в 06.58 на глубине 447 м (эквивалент взрывчатки 64 тонны).

В результате обвала поверхности на территории шахты в провале оказались 4 автомобиля, в одном из которых находился водитель. В 10.53 тело погибшего водителя было поднято на поверхность.

Частично повреждены здания шахты, дорога от шахты и нарушено газоснабжение к селу Горького.

Последствия обвала уточняются.

На месте происшествия работают эксперты Госгорпромнадзора, оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области и 3 аварийно-спасательных отделения Криворожского военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда МЧС.

***Шахта по добыче руды им. Орджоникидзе (ОАО „Центральный горно-обогатительный комбинат”) принадлежит Министерству промышленной политики.