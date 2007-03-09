Частные охранные структуры не против заменить ДНД при патрулировании улиц

Запорожская милиции намерена привлечь к патрулированию улиц сотрудников частных охранных структур.

Об этом сообщил в интервью УНИАН начальник УМВД Украины в Запорожской области Александр ШМИТЬКО.

"На сегодняшний день частных охранных структур в Запорожском регионе больше 120 и в большинстве из них работают бывшие сотрудники милиции, службы безопасности, армии и прокуратуры - т.е. люди умные, знающие законы и оперативно-розыскную деятельность. Поэтому для борьбы в первую очередь, с уличной преступностью, и планируется привлечь для работы с милицией частные охранные структуры. Мы попытаемся завести эти структуры на пульты, что бы шла информация, и привлечь сотрудников охранных агентств к работе по охране общественного порядка. Это даст возможность комплектовать патрули не только из сотрудников милиции, но и делать их смешанными (как во времена ДНД: 1 милиционер и 2 дружинника), что позволит увеличить плотность патрулей на улицах и т.о. сделать улицы более безопасными", - рассказал А.ШМИТЬКО.

По его словам, руководством облУВД уже проведено совещание с руководителями местных охранных структур, на котором "против такого сотрудничества не выступил никто".