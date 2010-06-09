Кабмин поручил "Ощадбанку" обслуживать НДС-облигации

Кабинет министров поручил государственному «Ощадбанку» принимать участие в обслуживании и возмещении государственных облигаций, выпущенных для погашения задолженности по возмещению НДС.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций секретариата Кабинета министров, об этом сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО вчера на совещании при участии премьер-министра Николая АЗАРОВА.

«Нам необходимо вместе с вами отработать все позиции, чтобы бизнес был заинтересован открывать счета в ваших отделениях, для того, чтобы эти операции проходили выгодно для ваших клиентов, быстро и своевременно, чтобы мы могли выполнить то задание, которое поставлено правительством: оперативно разблокировать систему возвращения НДС», - отметил Ф.ЯРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.

В ближайшее время правительство планирует выпустить НДС-облигации на сумму 20 млрд. грн. на 5 лет под 5,5% годовых. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Дисконт планируется на уровне не больше 10%.

Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% НДС-облигаций.