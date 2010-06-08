Герман: Янукович хорошо знает, что такое несправедливость в милиции

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН не верит в версию смерти 19-летнего студента от падения в стенах Шевченковского РОВД Киева. Об єтом она заявила во время чата на Корреспондент.net.

Она сказала: “Честно говоря, я не верю в версию смерти от падения”. “Меня сложно в этом убедить, как и вас, наверное. И поэтому очень важно как можно строже наказать виновных”, - добавила она.

А.ГЕРМАН подчеркнула, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ держит на контроле эту ситуацию, он “отреагировал на нее сразу же, но ему тут нужно помочь”. “Нужна широкомасштабная поддержка, в том числе молодых людей. Мы все вместе должны сделать так, чтобы это дело было доведено до конца”, - сказала она. По ее словам, “и Президент знает о ситуации, и знает, что такое несправедливость в милиции, и что такое несправедливость в суде, из собственной жизни знает, и я думаю, что он не оставит эту ситуацию просто так”. “Но мы должны ему помочь”, - добавила А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 26 мая телеканал “1+1” сообщил, что в одном из общежитий Киева участковый милиционер забрал студента Игоря Индило в районное отделение милиции Шевченковского района столицы, а на утро родителям предложили забрать тело парня из морга.

В милиции отметили, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не обнаружила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние». При этом в милиции опровергли информацию о том, что смерть студента наступила вследствие действий стражей порядка.

28 мая прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции столицы, в котором погиб И.Индило.

3 июня советник министра внутренних дел Украины Константин СТОГНИЙ заявил, что 8 июня будут известны результаты экспертизы и заключения прокуратуры, которые позволят сделать вывод о том, была ли вина сотрудников Шевченковского районного управления милиции Киева в гибели студента Игоря Индило.