Борис Патон получил премию Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Президент Национальной академии наук Украины, академик Борис ПАТОН получил премию Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц Содружества Независимых Государств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, эту премию вручил сегодня Б.ПАТОНУ первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК.

Премия учреждена Межпарламентской Ассамблеей стран-участниц СНГ при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а ее лауреатами становятся выдающиеся деятели искусства, науки, культуры, политики, спорта, имеющие активную жизненную позицию, занимающиеся творческой и общественной деятельностью в возрасте более 80 лет.

В ходе торжественной церемонии с участием представителей МПА СНГ, Посольства Российской Федерации в Украине и Совета Федерации Федерального Собрания России А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что присуждение такой премии академику Б.ПАТОНУ является символическим, ведь этот выдающийся ученый почти полвека возглавляет Национальную академию наук Украины, является Героем Социалистического труда и первым, кто удостоен звания «Герой Украины».

Премия присуждена в номинации «Творческий долгожитель». По словам Генерального секретаря МПА СНГ Михаила КРОТОВА, эта премия призвана укреплять оптимизм у граждан, их ответственное отношение к жизни и побуждать к сохранению здоровья и активной физической формы, с уважением относиться к людям старшего поколения.