В Крыму психически больной открыл стрельбу с крыши дома

Сотрудник милиции применил оружие в Крыму для обезвреживания страдающего психическим расстройством жителя села, который залез на крышу своего дома и открыл стрельбу по соседу и правоохранителям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму, инцидент произошел 5 июня в Бахчисарайском районе.

Жительница села Малиновка по телефону сообщила участковому, что ее сосед разгуливает с ружьем по двору и угрожает убить сожительницу.

«Местный житель, 1972 года рождения, имеющий психическое расстройство и неоднократно проходивший лечение в психоневрологическом диспансере, вооружившись охотничьим ружьем, залег в кустах, высказывая намерение застрелить свою сожительницу, как только та вернется домой», - говорится в пресс-релизе.

Участковый сообщил о ситуации начальству, попросил соседей не выходить на улицу и привел к дому мужчины его мать.

Женщина не смогла успокоить сына, в ее адрес и в адрес милиционера посыпались угрозы. Мужчина перебрался на крышу дома, там хорошо просматривался двор.

На место происшествия приехал руководитель крымского управления МВД Александр ПРОСОЛОВ, его заместитель, начальник Бахчисарайского райотдела милиции и бойцы спецподразделения «Беркут».

Пока милиционеры пытались вступить в переговоры с вооруженным человеком, из соседнего дома во двор вышла пожилая супружеская пара. Мужчина начал успокаивать соседа и убеждал сдаться милиции. В ответ раздался выстрел и сосед упал.

Мужчина начал стрелять в сторону правоохранителей. Успокоил вооруженного человека снайпер, который выстрелил ему в ногу. Мужчину под конвоем доставили в больницу. Соседка заявила, что он «нередко употреблял марихуану».

«В общей сложности мужчина произвел около десяти выстрелов. Пожилой сосед скончался. На его теле эксперт-криминалист насчитал 11 входных отверстий от картечи, три из которых - сквозные», - отмечает милиция.

Прокуратура Бахчисарайского района возбудила уголовное дело по статьям «умышленное убийство» и «посягательство на жизнь работника правоохранительного органа». Крымчанину грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сначала будет проведена психиатрическая экспертиза.

Ведется следствие.