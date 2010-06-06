В Енакиево заложили «уникальный музей»

Уникальный политехнический музей "Украинский техноленд" может быть создан в Енакиево Донецкой области.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Александр КАЛУГИН, с таким предложением выступили участники научно-практической конференции "Технические музеи как инструмент сохранения исторического наследия и важный элемент развития мировой цивилизации", которая в эти дни проходит в Донецком национальном техническом университете.

В конференции, организованной Международной ассоциации академий наук при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, принимают участие научные работники и специалисты, представители технических музеев из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Украины.

Накануне участники конференции приняли участие в торжественной закладке "Технолэнда" с первыми экспонатами - шахтной вагонеткой и лебедкой.

А.КАЛУГИН напомнил, что с 1998 года в Донецкой области реализуется программа "Пальма Мерцалова", целью которой является сохранение части мировой цивилизации - истории создания уникального промышленного комплекса, расположенного на территории дореволюционной России, позже СССР, а сейчас государств СНГ.

Основным в реализации программы является строительство в Енакиево - родине коксовой металлургии - современного политехнического музейного комплекса в виде "Техноленда".

По словам А.КАЛУГИНА, весомым аргументом в пользу Енакиево стала возможность размещения музея на территории закрытых угольных шахт "Красный профинтерн" и "Юный коммунар" – на территории, превышающей 100 га, можно разместить все 17 разделов музея.