Одесситы предлагают засадить кактусами Олешковские пески

Одесские любители разведения кактусов предлагают засадить этими растениями песчаную пустыню в Херсонской области - Олешковские пески.

Как сообщила корреспонденту УНИАН секретарь одесского клуба любителей кактусов «Астерия» Наталия ЭЛЛИС, Олешковские пески идеально подходят для выращивания некоторых видов кактусов.

«Олешковские пески вполне подходят для выращивания некоторых видов кактусов, владеющих морозоустойчивыми свойствами. Кроме того, там могут прижиться и высокогорные виды этих растений. Другое дело, чтобы никто их оттуда не украл», - заметила Н.ЭЛЛИС.

Справка УНИАН. Олешковские пески - песчаный массив, расположенный в 30 км к востоку от Херсона. Пустыня состоит из дюн и песчаных холмов высотой около 5 м, покрытых растительностью.