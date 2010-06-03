Янукович инициирует формирование обновленной модели культуры

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ инициирует создание нового государственного информационного телеканала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в послании к украинскому народу.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что развитие украинского информационного пространства как составляющей гуманитарного пространства требует проведения качественной государственной информационной и культурной политики.

«Развитие цифрового телевидения, в частности, качественного канала «Культура», создание нового государственного информационного канала, робота над общественным телевидением – одно из ключевых направлений такой работы», - заявил глава государства.

Как приоритет В.ЯНУКОВИЧ также отметил формирование обновленной модели культуры и развитие национальной инфраструктуры культурной индустрии.

«Мы будем поддерживать культурных деятелей и творческие коллективы, которые способны презентовать украинскому обществу и мировому содружеству модерный образ украинской культуры», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим он добавил, что «нам не хватает современного менеджмента в этой сфере».