Должностные лица Киевзеленстроя «озеленились» на 23,4 миллиона

Милиция разоблачила должностных лиц киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой», которые завладели бюджетными средствами на сумму 23,4 млн. грн., выделенными, согласно распоряжению КГГА, на закупку саженцев деревьев и кустов.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве.

По данным ЦОС, проверкой установлено, что 24 апреля прошлого года АОЗТ «Укрмашпром» и «Киевзеленстрой» заключили договор на поставку саженцев деревьев и кустов на сумму 27 млн. грн., которая была перечислена «Укрмашпрому» из местного бюджета.

В дальнейшем для выполнения условий договора указанным обществом в мае 2009 года было заключено соглашение с ООО «Укркомплект» относительно приобретения указанного товара и перечислены средства в сумме 26 млн. грн.

В свою очередь, «Укркомплект» заключил соответствующие договоры о приобретении саженцев еще с тремя обществами. После частичного получения саженцев и их посадки на территории Киева в конце мая прошлого года «Киевзеленстрой» и «Укрмашпром» заключили договор хранения, в соответствии с которым владелец имущества «Киевзеленстрой» передал указанному обществу 30 тыс. саженцев на сумму 24 млн. грн.

В свою очередь, «Укрмашпром» в тот же месяц заключил фиктивные договоры еще с рядом обществ на хранение почти 30 тыс. саженцев на общую сумму около 25 млн. грн. В дальнейшем служебные лица «Киевзеленстроя» путем проведения фиктивных соглашений завладели 23,4 млн. грн.

По собранным материалам следственным управлением столичного главка милиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.