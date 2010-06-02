Милиция задержала в Киеве главу Донецкого медиа-профсоюза

Задержанного сегодня руководителя Донецкого медиа-профсоюза Максима АБРАМОВСКОГО после установления его личности и составления протокола об изъятии у него оружия милиция отпустила до получения результатов экспертизы.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве, в очередной раз подчеркнув, что никакого физического воздействия во время следственно-оперативных действий никто из правоохранителей к нему не применял.

Кроме того, как отметили в столичной милиции, только в Киеве, по официальным данным, насчитывается 2978 человек, которые так или иначе имеют официальное отношение к средствам массовой информации, и в соответствии с действующим законодательством, имеют право на официальное приобретение, регистрацию, хранение и ношение травматического оружия.

При этом в столичном главке напомнили, что не всегда представители СМИ, которые имеют такое оружие, пользуются им в соответствии с ситуацией, напомнив при этом конфликт, который произошел на днях на Харьковском жилом массиве столицы, где представитель СМИ ранил пять человек.

Как сообщал УНИАН, журналист М.АБРАМОВСКИЙ был задержан сегодня утром на станции метро "Вокзальная".

Как заявил его коллега, находившийся рядом, Тимофей ЗЛАТКИН, "мы едва зашли в вестибюль станции, как у касс сзади на Максима напали двое неизвестных в гражданском, коротко отрекомендовавшись, что они из милиции, заломили руки и завели в станционную комнату милиции".

В киевской милиции подтвердили задержание М.АБРАМОВСКОГО. "При поверхностном осмотре у него выявлен газовый пистолет и удостоверение-разрешение на него", - объяснили в милиции причину задержания.

"Но, - как отметили в Главке, - по предварительным данным, пистолет переделан для стрельбы другими патронами. Кроме того, у него изъята обойма как с "газовыми" патронами, так и обойма для отстрела резиновых пуль. В присутствии понятых пистолет и патроны изъяты и будут направлены на баллистическую экспертизу”.