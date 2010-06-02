Звание Мать-героиня присвоили женщине, лишенной родительских прав

В Полонском районе Хмельницкой области работники прокуратуры выявили факт фальшивого присвоения почетного звания „Мать-героиня”.

Об этом УНИАН сообщил заместитель прокурора Хмельницкой области Андрей МАДЗЯНОВСКИЙ.

“В соответствии с законодательством, областная государственная администрация вносит Президенту Украины представление о присвоении почетного звания „Мать-героиня”. Исполнительный комитет Полонской городского совета, рассмотрев ходатайство райгосадминистрации о присвоении звания „Мать-героиня” одной многодетной матери, которая родила и воспитала до 8-летнего возраста пятерых детей, решил подать соответствующее ходатайство в Хмельницкую ОГА”, - отметил он.

По его словам, во время прокурорской проверки установлено, что эта женщина вообще не заслуживала присвоения этого звания.

“Еще шесть лет назад за уклонение от выполнения обязанностей по уходу за детьми она лишена родительских прав в отношении двух малолетних. Старший сын пять раз привлекался к уголовной ответственности, а его младший брат был трижды осужден за совершение корыстных преступлений”, - отметил А.МАДЗЯНОВСКИЙ.

Теперь прокуратура Полонского района на незаконные действия Полонской городского совета и райгосадминистрации внесла соответствующие документы реагирования, которые удовлетворены, а представление о присвоении почетного звания отозвано.