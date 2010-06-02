Энергоатом и ТВЭЛ подписали контракт на поставку ядерного топлива

НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» (Россия) подписали долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива после 2010 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь НАЭК Наталья КОЗЛОВА.

По ее словам, контракт во вторник, 1 июня, в Киеве подписали президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ и президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий ОЛЕНИН.

Н.КОЗЛОВА не уточнила подробностей контракта, сославшись на его конфиденциальный характер.

"Единственное, что могу сказать, это то, что контракт подписан на взаимовыгодных условиях и его положения не противоречат законодательству обеих стран», - сказала она.