Назначен новый Главнокомандующий Вооруженных сил

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил генерал-лейтенанта Григория ПЕДЧЕНКО начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в указе В.ЯНУКОВИЧА от 31 мая, текст которого размещен на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, предыдущий начальник Генерального штаба ВСУ Иван СВИДА написал рапорт об отставке с должности 28 мая.

Г.ПЕДЧЕНКО (1955 года рождения) с 2003 по 2005 год был командующим войсками Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В 2005 году уволен в запас из рядов ВСУ. Генерал-лейтенант запаса.

С 2006 года по 2010 год – депутат Одесского областного совета.

Распоряжением Кабинета министров Украины от 31 марта 2010 года был назначен на должность первого заместителя министра обороны Украины.