Назначен новый Главнокомандующий Вооруженных сил
19:31, 31 мая 2010Общество
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Янукович подписал указ
|Григорий ПЕДЧЕНКО
Об этом говорится в указе В.ЯНУКОВИЧА от 31 мая, текст которого размещен на сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, предыдущий начальник Генерального штаба ВСУ Иван СВИДА написал рапорт об отставке с должности 28 мая.
Г.ПЕДЧЕНКО (1955 года рождения) с 2003 по 2005 год был командующим войсками Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
В 2005 году уволен в запас из рядов ВСУ. Генерал-лейтенант запаса.
С 2006 года по 2010 год – депутат Одесского областного совета.
Распоряжением Кабинета министров Украины от 31 марта 2010 года был назначен на должность первого заместителя министра обороны Украины.
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