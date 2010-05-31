В киевском зоопарке угробили очередное животное

Коммунальное предприятие «Киевский зоопарк» заявляет об отравлении неизвестными самки бизона по кличке Вия 30 мая, сообщает Обкомсо ссылкой на пресс-службу зоопарка.

«К сожалению, симптомы, которые наблюдали ветеринары в последние минуты жизни бизона, дают все основания предполагать, что смерть еще одного любимца киевлян не случайна», – сказано в сообщении.

26-летнее животное умерло мгновенно, ветеринары не успели оказать ему помощь. В связи с этим зоопарк усилил охрану вольеров и перевел ветеринаров на круглосуточный режим работы.

Тело бизона отправлено на вскрытие. Предприятие надеется получить предварительные результаты вскрытия в течение 31 мая.

Как сообщалось, 25 мая в зоопарке погибла верблюдица, а 27 апреля азиатский слон по кличке Бой. В зоопарке причиной смерти животных называют умышленное отравление. Обстоятельства проверяют прокуратура Киева и КГГА.