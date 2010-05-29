Мужчина разрезал банкомат и украл 138 тысяч в Днепропетровске
14:59, 29 мая 2010Общество
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Милиция нашла...
В Днепропетровске задержан мужчина, который разрезал банкомат и украл 138 тыс. грн.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в Днепропетровске задержан 43-летний ранее судимый местный безработный, который некоторое время назад в помещении частного магазина электрической шлифовальной машинкой разрезал стенку банкомата и украл контейнер, в котором находилось 138 тыс. грн.
Перед этим мужчина, угрожая макетом обреза охотничьего ружья, связал охранника торгового заведения.
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