Мужчина разрезал банкомат и украл 138 тысяч в Днепропетровске

В Днепропетровске задержан мужчина, который разрезал банкомат и украл 138 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в Днепропетровске задержан 43-летний ранее судимый местный безработный, который некоторое время назад в помещении частного магазина электрической шлифовальной машинкой разрезал стенку банкомата и украл контейнер, в котором находилось 138 тыс. грн.

Перед этим мужчина, угрожая макетом обреза охотничьего ружья, связал охранника торгового заведения.