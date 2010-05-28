Шон Карр на День Киева выступит в «Парке Киевская Русь»

Шон КАРР (группа DVS) станет хед-лайнером рок-концерта в «Парке Киевская Русь» (село Копачев Обуховского района Киевской области) на празднике ко Дню Киева, в рамках фестивальной программы «Дни современного Киева в средневековом городе».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Парка Киевская Русь», рок-концерт, в рамках которого состоится выступление Ш.КАРРА, запланировано на вечер 29 мая.

«Шон КАРР впервые посетит «Парк Киевская Русь». В эти дни на территории Детинца состоится символическая встреча двух культур - современного Киева и Древней Руси. Уверены, атмосфера Парка поможет Шону оценить особенности средневекового славянского колорита. В свою очередь, мы ожидаем, что посетителями Парка в эти дни станет большое количество молодежи, которой близка рок-музыка, и в то же время – интересна культура Древней Руси. Рок-фестиваль на территории Киевского Детинца и одновременное присутствие артистов в образах жителей средневекового Киева, сделает историю доступной к восприятию, поможет молодежи ощутить дух тех времен, связь с историей наших предков», - считает автор «Парка Киевская Русь», президент благотворительной организации «Славянский Фонд» Владимир ЯНЧЕНКО.

Также в пресс-службе «Парка Киевская Русь» сообщили о том, что 29 мая в рамках фестиваля в театрализованном представлении будет воссоздана история возникновения Киева, согласно «Повести временных лет».

Кроме того, 29 и 30 мая в «Парке Киевская Русь» свои программы представят рок-группы из Киева, Винницы и Одессы - «Гражданин Топинамбур», «Біла вежа», «Sunrise», «Інший день», «Dimicandum», «Царское село», «Ин Тим», «По той бік», «Witch Hunte», «Never-seen», «Троада», «Лепрекон», «Dreems of victory», «Ренессанс», «Black Angels», «Dionis», «Audiobay», «Южный крест» и другие.

Праздничную программу завершит грандиозный фейерверк.

Как сообщал УНИАН, 29-30 мая в «Парке Киевская Русь» пройдет празднование Дня Киева.

Добраться до «Парка Киевская Русь» из Киева можно за 45 минут. С 09.00 до 23.00 от станции метро «Выдубичи» (остановка рядом с магазином «Фуршет») будут курсировать автобусы. Интервал движения - 30 минут. Цена проезда - 20 грн. В День Киева цена взрослого билета составит 60 грн., цена билета для школьников, студентов и пенсионеров - 40 грн., для детей до 7 лет - бесплатно.