Конфликт вокруг вырубки парка в Харькове обострился

Народный депутат Украины от БЮТ Владимир ФИЛЕНКО требует от руководства страны и Генеральной прокуратуры дать оценку событиям вокруг вырубки деревьев в Парке культуры и отдыха имени Горького в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, свою точку зрения на события В.ФИЛЕНКО выразил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре «Площадь Свободы».

По его мнению, вырубка деревьев в рекреационной зоне грубо нарушает международную конвенцию, которую подписала Украина. Народный депутат считает, что негативная реакция харьковчан на незаконные действия вполне справедлива и акции протеста - абсолютно оправданны.

В.ФИЛЕНКО сообщил, что он обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, Председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Нине КАРПАЧЁВОЙ, министру внутренних дел Украины Анатолию МОГИЛЁВУ, в областную прокуратуру, а также к и.о. мэра Харькова Геннадию КЕРНЕСУ, чтобы они все «дали оценку происходящему».

Сам В.ФИЛЕНКО возлагает вину на местную власть, которая, как он считает, ведет себя так, будто «ей все можно».

Депутат также выразил удивление, что на событии активно не реагируют местные политики, а также народные депутаты, которые раньше заявляли, что будут отстаивать интересы харьковчан и, в частности, не позволят незаконной вырубки в парке имени Горького.

Как сообщал УНИАН, в парке имени Горького по разрешению Харьковского горисполкома продолжается пробивка просеки для дороги, которая, согласно информации власти, должна решить транспортные проблемы в этом районе города. С начала работ их противники уже около недели пытаются остановить вырубку деревьев, заявляя, что она ведется незаконно. На просеке разбиты палатки, возле которых круглосуточно дежурят активисты, на деревья поднимаются альпинисты, чтобы помешать вырубке. Периодически на месте событий происходят столкновения. 27 мая около 15.00 в зоне вырубки деревьев в парке имени Горького произошло столкновение между исполнителями работ и противниками вырубки, в результате чего пострадали двое протестующих, которые “скорой помощью” были доставлены в больницу.