За пять дней на Землю обрушатся сразу две магнитные бури

Земля уже в ближайшие сутки окажется в зоне повышенной интенсивности солнечного ветра, связанного с так называемой корональной дырой на Солнце. В связи с этим, как сообщает newsru, на планете ожидается редкое явление - две магнитные бури с интервалом всего в несколько дней, одна из которых начинается в четверг, другая - 31 мая.

По словам ученых, геомагнитные возмущения с разной интенсивностью будут продолжаться вплоть до начала июня нынешнего года. Считается, что они могут приводить к сбоям в работе систем связи и навигации. А также влиять на самочувствие людей, вызывая головную боль, бессонницу, перепады давления. Правда, многие медики полагают, что воздействие магнитных бурь на здоровье преувеличено.

Ученые предсказывают минимальный уровень геомагнитной активности (индекс Kp будет равен 5), однако не исключают, что люди с повышенной чувствительностью могут среагировать и на него.