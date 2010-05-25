В Европе говорят, что безвизовый режим с Украиной - тема раздражительная

Сроки введения Европейским Союзом безвизового режима для украинцев будут зависеть, в первую очередь, от того, насколько быстро власть Украины сможет воплотить в жизнь необходимые для этого меры.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил Европейский комиссар по делам расширения и политики соседства Штефан ФЮЛЕ на пресс-конференции в Сопоте в понедельник.

Ш.ФЮЛЕ, который принимал участие в неформальном саммите, посвященном инициативе Евросоюза "Восточное партнерство", отметил, что одной из целей этой инициативы является введение безвизового режима для всех шести государств-участниц, среди которых Украина.

Еврокомиссар отметил, что дальше всего среди государств "Восточного партнерства" диалог в вопросе либерализации визового режима продвинулся с Украиной, которая может получить план действий по введению безвизового режима на ближайшем саммите с ЕС осенью этого года.

"Надеюсь, что перед саммитом осенью Украина-ЕС нам удастся уже утвердить конкретный план действий, который приведет к отмене виз для украинцев", - сказал он.

Ш.ФЮЛЕ назвал сложным введение безвизового режима, объяснив это тем, что необходимо провести многих "технических" изменений, а также тем, что это "политически раздражительная" тема в Евросоюзе.

Еврокомиссар добавил, что ЕС летом начнет диалог о либерализации визового режима с Молдовой, а также ведет аналогичные переговоры с Грузией. Он выразив надежду, что облегчение выдачи виз станет возможным и для граждан Азербайджана и Армении (участником "Восточного партнерства" также является Беларусь - УНИАН).