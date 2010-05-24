Кому досталась золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля

Золотую пальмовую ветвь 63-й Международного Каннского кинофестиваля получил фильм "Дядюшка Бунме, который помнит свои прошлые жизни" тайского режиссера Апичатпонга ВИРАСЕТАКУНА, передает РИА «Новости».

Гран-при фестиваля получила картина "Боги и люди" французского режиссера Ксавье БОВУА.

Лучшей актрисой кинофестиваля признана Жюльет БИНОШ за работу в картине "Заверенная копия" иранского режиссера Аббаса КИАРОСТАМИ. Фильм А.КИАРОСТАМИ повествует об истории английского писателя, приехавшего во Флоренцию представить свою книгу. В Италии он знакомится с француженкой, которая меняет его планы.

Вопреки традиции в этом году жюри самого знаменитого в мире кинофестиваля присудило приз за лучшую мужскую роль сразу двум актерам: испанцу Хавьеру БАРДЕМУ за роль в фильме "Красота" мексиканца Алехандро Гонсалеса ИНЬЯРРИТУ и итальянцу Элио ДЖЕРМАНО за работу в картине "Наша жизнь" итальянца Даниэле ЛУКЕТТИ.

Приз жюри судейская коллегия во главе с Тимом Бертоном присудила в этом году режиссеру из республики Чад Махамату-Салех ХАРУНУ за картину "Человек, который кричит".

Приз за лучшую постановку получил французский режиссер Матье АМАЛЬРИК, снявший картину "Гастроли" ("Турне").

Награду за лучший сценарий получил фильм "Поэзия" корейца ЧАНА Дон Ли.

Победителем "Особого взгляда" стал южнокорейский фильм "Ха-ха-ха" ХОНА Сан-су, приз "Недели критики" получила дебютная работа датского режиссера Януса МЕТЦА "Армадилло", а кинокритики присудили приз международной ассоцации FIPRESCI фильму Матье АМАЛЬРИКА "Турне".

Приз за лучший режиссерский дебют "Золотая камера" получил мексиканец Майкл РОУ за картину "Високосный год".

Фильм "Счастье мое" российского режиссера Сергея ЛОЗНИЦЫ, представлявший Украину, и новый фильм Никиты МИХАЛКОВА "Утомленные солнцем-2: Предстояние" (РФ) не были удостоены наградами.