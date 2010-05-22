Украина намерена создать зону свободной торговли с Россией

Украина намерена создать с Российской федерацией зону свободной торговли по правилам Всемирной торговой организации, заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

"Приоритетом является экономика, проекты, которые обеспечат экономический рост и повлияют на благосостояние наших граждан", - сказал он.

По словам К.ГРИЩЕНКО, украинская власть рассчитывает на сотрудничество с Россией в сфере модернизации газотранспортной системы, в ракетно-космической и авиастроительных отраслях, ядерной промышленности, судостроении и транспортных проектах.

При этом К.ГРИЩЕНКО не стал комментировать ремарку польского журналиста о том, что у некоторых обозревателей создается впечатление, что Украина идет на значительные уступки России, отметив лишь, что властям обеих стран приходится решать "наиболее серьезные проблемы".

Министр отметил, что Украина намерена вести одинаково прагматичную зарубежную политику, как с Россией, так и с США и Европейским Союзом.

"Мы хотим углублять отношения с нашими традиционными партнерами и искать новые. Благодаря этому наша зарубежная политика будет более прагматичной и реалистичной", - сказал министр.