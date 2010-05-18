У каждого третьего в стране повышенное артериальное давление

В Украине 30% взрослого населения (около 12 млн. чел.) имеют повышенное артериальное давление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Ассоциации кардиологов Украины, директор Национального научного центра „Институт кардиологии имени академика Стражеско” Владимир КОВАЛЕНКО на пресс-конференции, посвященной Всеукраинскому научно-практическому конгрессу „Профилактика и лечение артериальной гипертензии в Украине”.

По его словам, артериальная гипертензия - важная медико-социальная проблема, которая существует не только в Украине, но и во всем мире.

“С артериальной гипертензией связаны такие осложнения, как инфаркты, инсульты, развитие сердечной недостаточности, нарушения ритма сердца. Поэтому очень важной является профилактика и лечение артериальной гипертензии в Украине”, - сказал В.КОВАЛЕНКО, подчеркнув, что сегодня завершился десятилетний период выполнения государственной программы лечения артериальной гипертензии в Украине.

“В стране почти вдвое повысилось выявление артериальной гипертензии, снизилось количество инсультов, особенно у людей трудоспособного возраста, выросла достоверная продолжительность жизни у людей с нарушениями мозгового кровообращения, у людей с инфарктами, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все это имеет очень большое значение для потенциала здоровья украинской нации”, - сказал В.КОВАЛЕНКО.