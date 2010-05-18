В "Мельпомене Таврии" примут участие 19 театров из семи стран

В Херсоне 25-31 мая будет проходить 12-й международный театральный фестиваль "Мельпомена Таврии".

Об этом УНИАН сообщили в Херсонском областном музыкально-драматическом театре им Николая Кулиша, который традиционно принимает фестиваль.

На фестивале свои постановки покажут 19 театральных трупп из Украины, Беларуси, Молдовы, Венгрии, Румынии, России и Польши.

Фестиваль откроет постановка Николаевского академического театра драмы и музыкальной комедии "Чайка" по пьесе Антона Чехова. А перед ней состоится огненное шоу на театральной площади перед облмуздрамтеатром.

В рамках фестиваля также запланировано карнавальное шествие его участников по улицам Херсона.