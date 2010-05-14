Новая услуга ПриватБанка «Клиринг для предпринимателей»: закрываем долги онлайн

ПриватБанк внедрил уникальный для рынка сервис - мгновенный клиринг (зачет взаимной задолженности) для предпринимателей. Впервые в отечественной, да и пожалуй, мировой банковской практике, как крупные компании, так и малый бизнес могут проводить зачет долгов онлайн в Интернет-банке Приват24. Самое главное - клиринг проводится без кредитов, отвлечения собственных средств и посещения банка.

"Наверное, у каждой компании или предпринимателя возникает ситуация, когда необходимо сбросить груз взаимной задолженности с поставщиками или партнерами, - говорит Председатель Правления ПриватБанка Александр Дубилет. Если раньше эта процедура сопровождалась рядом трудностей от необходимости привлечения дополнительных ресурсов до многодневного зависания платежей в различных банках, то сегодня нами разработана уникальная технология онлайн, позволяющая провести клиринг не выходя из офиса."

Для зачета долгов компаниям не понадобятся собственные деньги - все платежи пройдут за счет средств банка без каких-либо комиссий. Успешное проведение платежей требует выполнения лишь одного обязательного условия: все участники клиринга должны быть подключены к системе Интернет-банка Приват24.

Процедура клиринга в Приват24 очень проста. Инициатор операции самостоятельно в меню Платежи - Клиринг - Создать формирует клиринговую операцию, указывает сумму клиринга, дату его проведения и конечную дату согласования остальными участниками. Затем нужно сформировать цепочку клиринговых платежей, которая может насчитывать до 30-ти участников. В первом платеже цепочки компания-инциатор является плательщиком, в последнем платеже - получателем. Банк проверяет клиринговую цепочку (отсутствие арестов на счетах и корректность назначений платежей) и проводит клиринг в указанную Инициатором дату.

"Услуга очень удобна и безопасна - каждый участник клиринга согласовывает проведение только своих входящих и исходящих платежей, отмечает заместитель Председателя Правления банка Александр Витязь. - Все платежи будут проведены по цепочке за счет средств банка в течение нескольких секунд."