В Севастополе открыто представительство Саратовской области

Торговое представительство Саратовской области России торжественно открыли вчера в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, торгпредство открыто в соответствии с подписанным 26 ноября 2009 года в Севастополе соглашением между правительством Саратовской области и Севастопольской городской государственной администрацией о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Руководителем торгового представительства назначен Анатолий КОЧЕШКОВ (генерал-майор запаса, бывший офицер морской пехоты ЧФ РФ). Со стороны Севастополя соглашение об открытии представительства подписал глава города Валерий САРАТОВ, от Саратовской области - губернатор Павел ИПАТОВ.

П.ИПАТОВ во время церемонии подписания отметил, что данное событие для Саратовской области в Севастополе является «важным и знаковым». По его словам, «мы не сомневаемся, что это представительство послужит делу развития взаимоотношений между Севастополем, Крымом в целом в области гуманитарного сотрудничества, в области экономического, социального, и сегодня мы, зафиксировав подписание этого соглашения, с достаточно хорошим оптимизмом смотрим в будущее». Как подчеркнул П.ИПАТОВ, подписанные президентами Украины и России соглашения «позволяют по-новому выстраивать наши партнерские отношения». По его словам, «мы, конечно, понимаем, что основой этой отношений является наличие здесь, в городе Севастополе, базы ЧФ РФ, и наши отношения, в первую очередь, в последние годы складывались с дружеских отношений области с морской пехотой ЧФ РФ, но в сегодняшних условиях эти отношения надо строить уже на другом уровне».

В.САРАТОВ, со своей стороны, отметил, что «задача, которая сегодня стоит перед Украиной, перед Севастополем, это привлечение инвестиций, и, конечно, в первую очередь мы бы приветствовали инвестиции со стороны России». Как добавил он, «по многим причинам, хотя бы потому, что нам очень понятно, что происходит в наших странах, мы имеем общую культуру, язык, отношения, вероисповедание…». По словам губернатора, «нас, конечно, интересуют контакты в области промышленности, в гуманитарной сфере». Как добавил он, «мы будем с удовольствием развивать во всех направлениях наши отношения». По мнению В.САРАТОВА, «нам надо создать достаточно долгосрочную программу (между Севастополем и Саратовской областью - УНИАН), которая на пять, на десять лет предусматривала бы наши отношения».

Затем стороны торжественно открыли торговое представительство, размещенное поблизости с филиалом Саратовского государственного социально-экономического университета, на улице Вакуленчука.