Фонд оплаты труда можно сэкономить, отправив в отпуск чиновников

Мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ призвал чиновников горисполкома и райисполкомов уходить на две недели в неоплачиваемые отпуска для экономии средств фонда оплаты труда.

Об этом мэр заявил во время брифинга.

По его словам, городская власть из-за недостаточного финансирования введет режим строжайшей экономии.

«Предлагаю чиновникам горисполкома и райисполкомов уходить на две недели в неоплачиваемые отпуска, как это делалось в прошлом году. Кроме того, на 10% будет уменьшен фонд заработной платы для чиновников, уменьшены расходы на командировки, закупку канцелярских принадлежностей», - заявил мэр.

Он также отметил, что мэрия будет обращаться за финансовой помощью в Полтавский областной совет.