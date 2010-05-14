Фонд оплаты труда можно сэкономить, отправив в отпуск чиновников
00:24, 14 мая 2010Общество
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Мэр Полтавы обратился к подчиненным
Мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ призвал чиновников горисполкома и райисполкомов уходить на две недели в неоплачиваемые отпуска для экономии средств фонда оплаты труда.
Об этом мэр заявил во время брифинга.
По его словам, городская власть из-за недостаточного финансирования введет режим строжайшей экономии.
«Предлагаю чиновникам горисполкома и райисполкомов уходить на две недели в неоплачиваемые отпуска, как это делалось в прошлом году. Кроме того, на 10% будет уменьшен фонд заработной платы для чиновников, уменьшены расходы на командировки, закупку канцелярских принадлежностей», - заявил мэр.
Он также отметил, что мэрия будет обращаться за финансовой помощью в Полтавский областной совет.
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