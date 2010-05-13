Азарове о кризисе, коррупции, ипотеке, России и петле на шее

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ назвал главные проблемы, которые в течение первых двух месяцев работы преодолевало новое правительство.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ, об этом Н.АЗАРОВ сообщил сегодня, выступая на общем собрании НАН Украины.

Он отметил, что в Украине произошел беспрецедентный в мировой практике спад экономики: государство потеряло свыше 15% ВВП, в строительстве – свыше 50% объемов, в то время как другие страны потеряли всего несколько процентов темпов роста.

Премьер-министр подчеркнул, что в прошлом году дефицит бюджета составлял более 16%, и государство получило бюджетный кризис, управлять которым прошлое правительство оказалось абсолютно неспособным, в результате чего каждая вторая гривня, израсходованная из бюджета, была взята в долг. «Была выстроена долговая пирамида, при которой, например, в апреле мы вынуждены были заплатить только по внутренним обязательствам 5 млрд. грн. Это приблизительно три бюджета Академии наук», - сказал глава правительства.

Н.АЗАРОВ заметил, что во время избирательной кампании раздавались квартиры и теперь Государственному ипотечному учреждению необходимо вернуть банкам 1,7 млрд. грн.: «Сейчас наступает срок осуществления платежей по кредитам».

Кроме того, по словам главы правительства, государство получило чрезвычайно высокую цену на газ, которая в апреле, если бы правительство не подписало новые соглашения, составляла бы 359 долларов, из-за чего могла остановиться промышленность, в частности химическая отрасль. «Какой у правительства был выход: продолжать дальше затягивать петлю на нашей с вами шее или начинать разговаривать с Россией?» - спросил премьер-министр.

Н.АЗАРОВ также отметил разрушение системы государственного управления правительством ТИМОШЕНКО: «90% постановлений правительства не выполнялось, никто даже не интересовался их выполнением. Эта проблема потери системы управления докатилась до каждого села, города».

Премьер-министр отметил, что еще одной проблемой, которая встала перед правительством, является беспрецедентная коррупция, допущенная предыдущей властью: «Я пришел и ужаснулся: управленцы смотрят на любой вопрос сквозь призму: сколько что стоит. В смысле «откатов». Я работаю в системе государственного управлення уже лет 15, такого я никогда не встречал. Нам нужно преодолевать не просто коррупционные проявления, а тотально коррупционные установки».