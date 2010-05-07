В Украине на минимальной пенсии сидят больше половины пенсионеров
16:09, 07 мая 2010Общество
2514
Считали в Пенсионном фонде
На сегодня минимальный пенсии получают около 7 млн. украинских пенсионеров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Пенсионного фонда Украины Борис ЗАЙЧУК сегодня во время брифинга.
По его словам, в Украине немного более 2 тыс. пенсионеров получают пенсии свыше 10 тыс. грн., в том числе это 1 020 Героев Советского Союза, Героев социалистического труда и Героев Украины. Кроме того, пенсии, которые превышают 20 тыс. грн., в Украине, по словам Б.ЗАЙЧУКА, получают около 50-60 пенсионеров.
Напомним, на сегодня в Украине около 13 млн. пенсионеров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter