В Украине на минимальной пенсии сидят больше половины пенсионеров

На сегодня минимальный пенсии получают около 7 млн. украинских пенсионеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Пенсионного фонда Украины Борис ЗАЙЧУК сегодня во время брифинга.

По его словам, в Украине немного более 2 тыс. пенсионеров получают пенсии свыше 10 тыс. грн., в том числе это 1 020 Героев Советского Союза, Героев социалистического труда и Героев Украины. Кроме того, пенсии, которые превышают 20 тыс. грн., в Украине, по словам Б.ЗАЙЧУКА, получают около 50-60 пенсионеров.

Напомним, на сегодня в Украине около 13 млн. пенсионеров.